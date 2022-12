PSG - Mercato : Campos passe la main sur un défenseur à 100 M€

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Si la Croatie déjoue une nouvelle fois les pronostics et est en mesure de briguer une deuxième finale de Coupe du monde d'affilée, elle le doit en partie à sa révélation défensive Josko Gvardiol. L'homme au masque de protection, âgé de 20 ans, impressionne depuis le début de la compétition, qui a vu son équipe encaisser seulement trois buts et sortir le Brésil vendredi en quarts de finale. Sous contrat jusqu'en 2027 avec le RB Leipzig, Gvardiol est l'objet de toutes les convoitises sur la planète foot.

Selon Foot Mercato, Manchester City proposerait 100 M€ plus des bonus pour s'attacher ses services, Manchester United 95 M€ et Chelsea 90 M€. Le Bayern Munich est aussi intéressé, de même que le Real Madrid. Bref, tous les plus riches sont là... à l'exception du PSG. D'après FM, le club de la capitale n'aurait manifesté aucun intérêt pour le Croate, et ce alors que Luis Campos cherche à recruter un défenseur central depuis l'été dernier.