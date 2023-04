PSG - Mercato : Campos passe son tour pour un nouveau Bleu

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Sur les rangs du milieu de terrain de l'OGC Nice, Khephren Thuram, l'été dernier, le Paris Saint-Germain serait toujours intéressé par le néo-Bleu, selon les informations de RMC Sport.

Thuram n'est pas une priorité pour le PSG

Mais d'après nos confrères, la priorité du club de la capitale ne serait pas de recruter un milieu de terrain cet été. Alors que Manchester United, Liverpool, Newcastle ou encore le RB Leipzig se seraient positionnés sur le fils de Lilian Thuram, Luis Campos, en charge du recrutement du PSG depuis l'été dernier, pourrait donc passer son tour dans ce dossier. À noter également que les négociations pour le transfert de Khephren Thuram devraient se situer aux alentours des 40 millions d'euros cet été.

