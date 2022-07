PSG - Mercato : Campos prêt à recruter un ennemi d'al-Khelaïfi ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

On n'est de toute évidence parti pour un été de surprises du côté du PSG après la nomination de Luis Campos. Non seulement le conseiller sportif a décidé d'opter pour Christophe Galtier afin de succéder à Mauricio Pochettino mais il a également décidé de pousser Neymar vers la sortie. Et il serait aussi prêt à faire revenir un joueur qui s'est fâché avec beaucoup de monde dans la capitale, dont Nasser al-Khelaïfi.

Ce joueur, c'est Adrien Rabiot. Formé au PSG, le milieu de terrain en est parti librement en 2019 après une année au placard pour avoir refusé de prolonger. Sa mère et agent, Véronique Rabiot, a eu des relations très conflictuelles avec al-Khelaïfi mais également Antero Henrique et d'autres dirigeants. Après le départ de son rejeton à la Juventus, elle a continué à dire du mal du club parisien. Il faudrait de sacrés efforts de part et d'autre pour aboutir à un retour du Duc à Paris. Mais Il Corriere dello Sport, qui a révélé cette piste, assure que la Juventus est ouverte à un transfert, d'autant plus que le PSG serait prêt à mettre Leandro Paredes dans la balance. Rabiot, à qui il reste une année de contrat à la Juve, est coté 17 M€ par Transfermarkt, Paredes... 17 M€ aussi. Echange en vue ?

