PSG - Mercato : Campos prêt à relancer un ex de l'ASSE et de l'OM présent au Qatar ?

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

C'est un bruit qui court. Toujours. Et on peine vraiment à croire qu'il se transforme en véritable transfert. Ainsi, selon Mediafoot, le PSG suivrai toujours et avec grand intérêt la piste qui mène au défenseur central d'Arsenal, William Saliba.

Le joueur, formé à l'ASSE et qui n'avait pu s'imposer en Angleterre, avait ensuite été prêté à Nice, une saison, puis à l'OM. Revenu à Arsenal, Saliba s'est cette fois totalement imposé et a même rejoint l'équipe de France en qualité de remplaçant. Il semble que la tendance soit à ce jour une prolongation chez les Gunners et non un départ au PSG.

A suivre.