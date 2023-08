PSG – Mercato : Campos prêt à se lancer sur un cadre du Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG a débuté sa saison samedi soir face à Lorient, avec un match nul 0-0 à la clé. Luis Enrique avait titularisé Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery et Vitinha, laissant Marco Verratti en tribune. Malgré de nombreuses recrues, le PSG ne voudrait pas s’arrêter en si bon chemin et aurait décidé de s’attaquer à un cadre du Stade Rennais : Lovro Majer.

Paris veut détourner Majer de l'Allemagne

Selon les informations de Sports Zone, le PSG penserait à Lovro Majer. Le milieu de terrain croate, auteur de trois buts et de sept passes décisives en 42 matchs la saison dernière, est sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2027 mais dispose d'un bon de sortie. Estimé à plus de 20 M€ par Transfermarkt, le Rennais privilégierait cependant un départ vers l’Allemagne. Wolfsbourg et l'Eintracht Francfort sont aujourd'hui en pole pour l'accueillir...

