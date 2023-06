PSG - Mercato : Campos promet une équipe de choc à Mbappé, ses nouvelles priorités ont fuité !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Luis Campos a beau rester impassible après le nouveau coup de sang de Kylian Mbappé, sa position est fragilisée au sein du PSG. Recruté l'été dernier pour donner un nouvel élan au projet parisien, le conseiller sportif portugais a promis à sa star tricolore de monter une équipe de choc la saison prochaine. Selon RMC Sport, il l’a appelé en ce sens et lui a dit qu’il ferait tout pour construire la meilleure équipe autour de lui cet été. Ainsi, A Bola croit savoir que le PSG a lancé les grandes manœuvres pour recruter Gonçalo Ramos, que Benfica ne laissera pas partir pour moins de 80 millions d’euros.

Ramos, Ndour, Osimhen, Silva...

Le quotidien portugais ajoute que tout serait bouclé ou presque pour la venue de Cher Ndour. « Seule l'officialisation manque, mais Ndour n'échappe plus à l'emblème parisien », indiquent nos confrères. De son côté, Jérôme Rothen a divulgué les autres priorités de Campos sur ce mercato. « Les dirigeants travaillent toujours autour d’un Mbappé présent au PSG, a-t-il affirmé hier soir sur la radio sportive. Derrière, ils sont deux priorités : Victor Osimhen en attaque et Bernardo Silva. Ils veulent tout faire pour faire ces deux joueurs. Ils veulent un effectif plus tourné vers le collectif avec beaucoup de changements de joueurs. C’est la priorité. Et s’il y a des offres, Neymar ne sera plus là. »

🚨 INFO JR25 🚨



🗣💬 @RothenJerome



▪ "Il y a deux priorités au Paris Saint-Germain, Osimhen et Bernardo Silva. Ils feront tout pour avoir ces deux joueurs-là"



▪ "Paris continue de vouloir appuyer sur un meilleur collectif avec beaucoup de changements de joueurs" pic.twitter.com/d9RcLnxNWF — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 14, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Fragilisé au sein du Paris Saint-Germain après l'annonce des intentions de Kylian Mbappé au mercato, Luis Campos a sorti l’artillerie lourde pour convaincre l'attaquant tricolore de prolonger l'aventure dans la capitale.

Bastien Aubert

Rédacteur