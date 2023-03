PSG - Mercato : Campos s'occupe déjà du cas Mbappé, la preuve

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Il est donc sur la plus haute marche du podium. Du mot sur celle du PSG avec 201 buts inscrits en 247 matches sous le maillot du club de la capitale. Devant Edinson Cavani et d'autres grands noms. Reste désormais à savoir jusqu'où pourra aller Kylian Mbappé, lui qui affole les compteurs et s'offre des records.

A écouter l'un de ses dirigeants, un certain Luis Campos, hors de question que le prodige d'arrête là. Et celui qui travaille déjà sur sa prolongation de contrat gère également le sportif. Au PSG et au quotidien, au travers de conseils fournis et répétés. Propos tenus dans l'émission Téléfoot. "Je le provoque tout le temps parce qu’il peut faire mieux. Je pense que quand il va avoir 25-26 ans, c’est à ce moment-là qu’il va être au maximum de l’exploitation de ses qualités. Il a besoin de continuer à travailler et, comme il le fait très bien, avec un haut degrés d’exigence."