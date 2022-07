PSG - Mercato : Campos se lance sur un ancien défenseur du Stade Rennais

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Une nouvelle piste de Luis Campos émerge et rentre dans le sillage du recrutement de Nordi Mukiele. En cas de départ de Juan Bernat, le PSG pourrait partir sur Ramy Bensebaini pour renforcer sa défense selon le média sportif allemand Bild. Il ne reste qu'un an de contrat à l'ancien Rennais avec le Borussia Mönchengladbach, le Milan AC a aussi des vues sur l'international algérien et compte en faire une doublure de Théo Hernandez.

Bensebaini, dans le sillage de Mukiele

À l'image de Nordi Mukiele, Bensebaini, formé comme défenseur central, est allé peaufiner ses qualités et développer sa polyvalence en Bundesliga après avoir joué en France. Le joueur de Gladbach est capable d'évoluer dans l'axe, en particulier dans l'axe gauche d'une défense à trois où il excelle et pourrait apporter un bon complément au système de Galtier, mais aussi comme latéral dans une défense à quatre. En Bundesliga, le champion d'Afrique 2019 a développé des capacités offensives et inscrit 13 buts plus 6 passes décisives en 66 matches.

L'Algérien a de grandes de quitter l'Allemagne cet été, affaire à suivre.