PSG - Mercato : Campos sur le point de recruter une cible du Real Madrid et du FC Barcelone !

Luis Campos est rarement là où on l'attend... Quand le directeur sportif était en Italie, on l'imaginait à Milan pour finaliser la venue de Milan Skriniar ou à Sassuolo avant que Gianluca Scamacca ne s'engage avec West Ham. Mais en réalité, il négociait avec le Napoli une arrivée de Fabian Ruiz, un joueur qu'il apprécie depuis longtemps. Selon Il Corriere dello Sport, le SSCN et le PSG se seraient entendus sur un transfert de 25 M€.

Il s'agit d'un gros coup pour Campos car le milieu offensif de 26 ans est suivi depuis des années par le Real Madrid et le FC Barcelone. Jusqu'à présent, le Napoli se montrait trop gourmand pour son international espagnol mais maintenant qu'il n'est plus qu'à un an de la fin de son contrat, il est contraint de revoir ses exigences à la baisse. En parallèle de ce dossier, le Napoli et le PSG discutent d'un prêt de Keylor Navas au club italien.

Paris Saint-Germain are closing on Fabián Ruiz as new signing! Talks are very advanced and the deal will be completed soon. 🚨🇪🇸 #PSG



Keylor Navas will be discussed with Napoli in a separated deal.



Luís Campos, big fan of Fabián: deal now really close. First call, @CorSport. pic.twitter.com/22Ynak2Wg7