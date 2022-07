PSG - Mercato : Campos touche déjà au but pour Mukiele

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

En quête d'un latéral droit pour venir concurrencer Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain a récemment jeté son dévolu sur Nordi Mukiele, qui évolue au RB Leipzig depuis l'été 2018.

Podcast Men's Up Life

Mukiele se rapproche du PSG

Selon les informations de Foot Mercato, l'accord serait imminent entre le PSG et le RB Leipzig pour le transfert de l'ancien joueur de Montpellier, qui aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le club de la capitale. Le conseiller sportif parisien, Luis Campos, tenterait de recruter l'international français (1 sélection) sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. On parle d'un montant supérieur à 10 millions d'euros.

🚨Info: Comme pour Ekitike 🇫🇷, le #PSG étudie la possibilité d'un prêt avec o.a pour Nordi Mukiele 🇫🇷.



■ L'accord tripartite est proche.



■ Négo entamées par Henrique 🇵🇹 puis reprises par Al-Khelaïfi 🇶🇦, proche d'Oliver Mintzlaff 🇩🇪, le DG de Leipzig. pic.twitter.com/evyfCZgx8H — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 20, 2022

Pour résumer Le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig seraient proches de trouver un accord pour le transfert du latéral droit français, Nordi Mukiele, qui aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le club de la capitale.

Fabien Chorlet

Rédacteur