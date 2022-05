PSG - Mercato : Campos, un coach surprise et 5 recrues déjà promises à Mbappé ?

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Y-a-t-il une solution évidente pour l'après-Pochettino ?

La prolongation de Kylian Mbappé va relooker le PSG du sol au plafond. C’est en tout cas l’une des promesses de Nasser Al-Khelaïfi à son joueur de 23 ans pour qu’il signe un nouveau bail jusqu’en 2025. L’arrivée imminente de Luis Campos au sportif obéit à cette stratégie de refonte structurelle avec celle d’un nouvel entraîneur en lieu et place de Mauricio Pochettino.

Il flotte néanmoins toujours un mystère autour de l'identité de l'heureux éu. Selon L’Équipe, le nom du favori ne serait pas sorti. Ou en tout cas n’aurait pas été évoqué avec insistance. L’invité surprise pourrait-il être Ruben Amorim, l’actuel entraîneur du Sporting Portugal (37 ans).

Au rayon du recrutement, cinq recrues ont été ciblées pour démarrer le « projet Mbappé » : un défenseur central capable d’occuper l’axe droit et gauche, trois milieux et un milieu offensif excentré. Dans l’entrejeu, trois types de joueurs vont arriver : un titulaire, un profil jeune (plutôt destiné à être remplaçant) et un élément plus créatif.

Malgré la 2ème place, aucun Marseillais n’est présent dans l’équipe type de la saison 🤔🤔 #TeamOM (@lequipe) pic.twitter.com/sbCOy8QrMe — Romain🇫🇷 (@rndcq) May 22, 2022

Pour résumer L’arrivée imminente de Luis Campos à la tête de la direction sportive du PSG en remplacement de Leonardo serait le point de départ d’un jeu de dominos géant en interne. Dont le crack Kylian Mbappé (23 ans) tirerait les ficelles ?

Bastien Aubert

Rédacteur