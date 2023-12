PSG - Mercato : Campos vend la mèche pour Moscardo

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Coup de froid pour Gabriel Moscardo (18 ans) au PSG. Sur Canal+ Foot Sport 360, Luis Campos a évoqué hier soir la piste menant au milieu de terrain brésilien juste avant la victoire parisienne face au FC Nantes (2-1). « Le PSG, en tant que grand club mondial, est obligé d'être informé à propos de tous les grands talents. Si c'est signé ? Non, a expliqué le Portugais. En plus on ne peut pas, parce que le mercato n'est pas ouvert. »

Campos s'est bien rendu au Brésil

Selon les dernières informations de RMC Sport, le conseiller du PSG s'est récemment rendu au Brésil pour voir le joueur des Corinthians, également suivi par Chelsea et le FC Barcelone.

