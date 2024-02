PSG Mercato : Campos veut blinder une pépite très convoitée

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Selon RMC, le PSG s’active en coulisses pour faire signer un premier contrat professionnel à Joane Gadou. "Le défenseur central de 17 ans, considéré comme l’une des plus belles promesses de l’académie parisienne, est courtisé par plusieurs clubs européens". Discussions pour prolonger Gadou (17 ans) Le défenseur central, qui a fêté 17 ans le mois dernier, est souvent comparé à El Chadaille Bitshiabu pour son physique imposant (plus d’1,95m). International U18 français, il évolue cette saison avec les U19 de Zoumana Camara, avec lesquels il a disputé trois matchs de Youth League et onze de championnat. C'est Luis Campos qui pilote le dossier et "négocie directement avec son entourage dans l’espoir de lui faire signer rapidement son premier contrat professionnel". 🔵🔴 Le PSG s’active en coulisses pour faire signer un premier contrat professionnel à Joane Gadou.

Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le PSG s'active pour blinder le contrat d'un de ses plus grands espoirs : Joane Gadou. C'est Luis Campos qui pilote le dossier et "négocie directement avec son entourage dans l'espoir de lui faire signer rapidement son premier contrat professionnel", selon RMC.

Laurent HESS

Rédacteur