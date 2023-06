PSG - Mercato : Campos veut rapatrier un ancien du LOSC à Paris

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Après deux premiers mercatos franchement décevants, Luis Campos est attendu au tournant cet été. Si son recrutement n'est une fois de plus pas à la hauteur des ambitions des Qataris, le responsable du recrutement du PSG pourrait être viré. Mais force est de constater que, pour l'instant, ça a plutôt de la gueule. Lucas Hernandez (Bayern) et Marco Asensio (Real Madrid) devraient s'engager dans les prochains jours. Les noms d'Harry Kane (Tottenham) et Victor Osimhen (Napoli) ont également circulé.

Du côté de la défense centrale, qui a enregistré le départ de Sergio Ramos, un nom a circulé, celui de William Saliba. Mais c'est un coéquipier de l'ancien Marseillais à Arsenal qui serait dans le viseur de Campos. Selon Ekrem Konur, le Brésilien Gabriel Magalhaes est suivi par le PSG. Luis Campos le connaît bien puisque c'est lui qui l'avait fait venir à Lille à l'été 2018. Le début d'une ascension météorique pour un joueur ayant pris part à tous les matches de championnat des Gunners cette saison. Gabriel est coté à 50 M€ par Transfermarkt.

La fiche de Gabriel Magalhaes

🔥#EXCL• PSG plan to check on the situation of Arsenal's 25-year-old Brazilian defender Gabriel Magalhães.🇧🇷🔴#AFC🔵#PSG pic.twitter.com/7mpqlR0Fxy