PSG - Mercato : Campos veut recruter ce crack, il a rendez-vous à Barcelone !

Vitor Roque, voilà un nom qui devrait agiter le prochain marché des transferts. Et pour cause, plusieurs grands clubs européens dont le PSG et le FC Barcelone surveillent la situation de l’attaquant brésilien de très près.

L’avenir de l’attaquant brésilien pourrait très bientôt évoluer. Selon SER Catalunya, l’agent de Vitor Roque sera à Barcelone en fin de semaine pour parler du joueur avec les dirigeants du club catalan. Son transfert ne se fera pas pour une somme en dessous de 35 millions d’euros.

Pour mémoire, l’Athletico Paranaense possède 85% des droits de propriété du joueur et pourrait même demander jusqu’à 50 millions d’euros pour le laisser filer dans un club européen cet été. Le joueur de 18 ans, lui, souhaite signer au FC Barcelone.