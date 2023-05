PSG - Mercato : Campos sur le point de s'offrir un des deux frères Hernandez ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En quête de renfort en défense pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain penserait toujours au défenseur central du Bayern Munich, Lucas Hernandez, capable également d'évoluer au poste de latéral gauche.

Le dossier avance bien !

C'est une information signée Sports Zone, qui parle même d'un pas supplémentaire franchi entre le PSG et le champion du monde 2018, qui aurait mis en stand-by sa prolongation au Bayern Munich pour pouvoir rejoindre le club de la capitale. Bonne nouvelle pour les Parisiens, le champion d'Allemagne en titre ne compterait pas garder l'ancien joueur de l'Atlético Madrid la saison prochaine s'il n'a pas prolongé. Sports Zone nous apprend également que Lucas Hernandez serait venu à Paris l'été dernier si Presnel Kimpembe était parti.

Pour résumer Le Paris Saint-Germain s'activerait pour tenter de recruter le défenseur central du Bayern Munich, Lucas Hernandez, capable également d'évoluer au poste de latéral gauche, et le club de la capitale avancerait bien.

Fabien Chorlet

Rédacteur