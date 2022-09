PSG - Mercato : Carlos Soler est Parisien ! (officiel)

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

"Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de l’international espagnol Carlos Soler. Le milieu offensif du Valencia CF s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2027", a annoncé le club de la capitale dans un communiqué. 🆕✍️ Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de l’international espagnol @Carlos10Soler. Le milieu offensif du Valencia CF s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2027.#WelcomeCarlos — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2022

Pour résumer Le Paris Saint-Germain a officialisé l'arrivée de Carlos Soler en provenance de Valence. Le milieu de terrain espagnol devrait être la sixième et dernière recrue estivale du club de la capitale.

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life