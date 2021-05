PSG – Mercato : Cavani a prolongé à Manchester United (officiel)

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

Alors que le PSG est éliminé de la Ligue des champions et qu'il est à 3 points du leader lillois à deux journées de la fin de la saison de L1, Edinson Cavani, lui, est en finale de la Ligue Europa avec Manchester United. Et le meilleur buteur de l'histoire du PSG va prolonger l'aventure avec les Red Devils.

Alors que Boca Juniors lui faisaient les yeux doux, l'Uruguayen a choisi de rester en Angleterre. Cavani, en fin de contrat en juin, a en effet prolongé, sur l'instance du board de MU et de son coach Ole Gunnar Solskjaer. A 34 ans, l'ancien napolitain totalise 15 buts cette saison. Il a rempilé à MU pour an.

Now it's official! Edinson #Cavani has extend his contract with #ManchesterUnited until 2022. Confirmed! #transfers #MUFC #mutd

