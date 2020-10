PSG - Mercato : Cavani se fait déjà allumer à Manchester United !

Dans son édition de la semaine, France Football révèle les dessous de l'arrivée d'Edinson Cavani à Manchester United. On y apprend que l'Uruguayen est en contacts avec les Red Devils depuis janvier et que c'est cela qui l'a notamment incité à ne pas prolonger de deux mois son aventure avec le PSG cet été. Mais on apprend également que MU visait en priorité Jadon Sancho (Dortmund) et que Cavani n'est donc qu'un second choix.

"Cavani aurait dû venir en prêt"

La légende de MU Paul Scholes va plus loin : sur le site Stadium Astro, l'ancien milieu offensif a expliqué que pour lui, Cavani était trop vieux pour lui proposer autre chose qu'un prêt. "Bien sûr, par le passé, cela a été un attaquant de grande qualité. Cela ne fait aucun doute. Mais il a 33 ans et semblait sur le point de prendre sa retraite. Il n’a pas beaucoup joué au PSG la saison dernière. Il y a cinq ou six ans, oui, cela aurait été une superbe signature et il aurait probablement pu nous emmener au niveau supérieur. Mais maintenant, je ne pense pas qu’il puisse nous y emmener."

"Avec les attaquants que nous avons… Cavani aurait dû venir en prêt. Si vous avez des problèmes en pointe, il aurait fallu signer un joueur en prêt pour traverser ce moment difficile. C’est comme ça que je vois Cavani et non comme quelqu’un de 33 ans qui signe un contrat de deux ans. Je trouve cela très étrange mais certainement pas lui. Il va adorer, je n’en doute pas."