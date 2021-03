PSG - Mercato : Cavani vers un nouveau transfert surprenant cet été !

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face à l'AS Monaco

Il y a un an, Edinson Cavani provoquait l'incompréhension des supporters du Paris Saint-Germain en refusant de prolonger son contrat. Même pour deux mois, ce qui signifiait qu'il n'allait pas pouvoir disputer le Final 8 de la Champions League. Déçu par le manque de considération de ses dirigeants, l'Uruguayen avait privilégié un départ dans un top club européen afin de récupérer une grosse prime à la signature. Après avoir été très proche de l'Atlético, après avoir forcé le Benfica à accepter tous ses caprices, le Matador avait mis le cap sur Manchester.

"Mon fils n'est pas heureux en Angleterre"

Mais à United, rien ne se passe comme prévu pour lui. Déjà, il y a eu cette affaire du "Negrito", écrit à un proche sur les réseaux sociaux et qui lui a valu une suspension ainsi qu'une amende car la FA a estimé qu'il s'agissait d'une insulte raciste. Et puis, il y a le fait qu'Ole Gunnar Solskjaer ne le considère pas comme un titulaire. Enfin, à en croire son père, qui a parlé au quotidien argentin Olé, la distance et le temps l'inciteraient à réclamer un départ dès cet été !

« Mon fils n’est pas heureux en Angleterre et il veut être plus proche de sa famille. Il a envie de jouer en Amérique du Sud. Il a eu beaucoup de discussions avec (le vice-président) Juan Roman Riquelme et il aimerait jouer à Boca Juniors. A ce moment-là de la saison, il aimerait vraiment rentrer en Amérique du Sud. L’idée de mon fils est de ne pas continuer à Manchester. Toute l’affaire du message sur les réseaux sociaux l’a beaucoup touché. Ça a pesé sur ses performances. »