PSG - Mercato : ce sont deux Pochettino qui vont arriver à Paris !

La période est incertaine. Faute d'officialisation du PSG qui, on le sait, a décidé de se séparer de son entraîneur allemand, Thomas Tuchel. Doit logiquement lui succéder Mauricio Pochettino, ancien joueur maison, remercié il y a quelques mois par les Spurs de Tottenham. Depuis quelques jours, on tente de savoir qui va accompagner le nouvel homme fort du banc de touche parisien.

Et si l'on se fie à une information du JDD, Pochettino va débarquer dans la capitale avec...son fils. Ce dernier a pour nom Sebastiano, est âgé de 25 ans et pourrait faire office de préparateur physique. A notre, comme le précise également le Journal du Dimanche, que Pochettino junior travaillait déjà avec son père lorsque ce dernier était encore à Tottenham et dirigeait parfois les échauffements des joueurs avant les matches.