PSG - Mercato : Chelsea et Liverpool menacent une piste de Luis Campos

Désireux de refondre une partie de l'effectif du PSG en vue de la saison prochaine, Luis Campos a déjà avancé sur plusieurs dossiers. Dans le cœur du jeu, le club francilien a notamment des vues sur l'athlétique milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Manu Koné (21 ans).

Selon le journaliste de Bild Christian Falk, qui s'est exprimé sur le podcast CaughtOffside, il y a récemment eu du mouvement sur le dossier de l'ancien Toulousain, lequel quittera la Bundesliga l'été prochain « sauf coup de théâtre » pour un transfert valorisé entre 40 et 50 M€.

Manu Koné n'a pas de préférence

Sauf qu'en plus du PSG et de Luis Campos, d'autres clubs fortunés sont sur les rangs pour le milieu français. Christian Falk nous apprend notamment que Chelsea et Liverpool sont sur les rangs pour s'offrir le milieu de terrain sous contrat jusqu'en juin 2025.

De son côté, Manu Koné n'affiche pas de préférence pour un championnat en particulier. Il cherche surtout une équipe en capacité de lui faire passer un palier dans sa carrière. Ce n'est donc pas complètement perdu pour le PSG...