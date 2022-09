PSG - Mercato : Chelsea propose une somme folle à Campos pour lâcher Paris tout de suite !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Révélé hier, l'intérêt de Chelsea pour Luis Campos serait bien réel. Le club londonien a piqué sa crise après un petit mois de compétition en renvoyant Thomas Tuchel, qui lui avait pourtant offert la Champions League il y a deux ans. L'Allemand a été remplacé par Graham Potter, qui a fait des miracles à Brighton, et la direction du CFC voudrait lui adjoindre Campos, spécialiste du recrutement pour monter un effectif susceptible de jouer à nouveau le titre en Angleterre.

Seulement, Luis Campos est déjà en poste, et plutôt deux fois qu'une. Il est aux commandes du recrutement du Celta Vigo et surtout du PSG. Pas un problème pour Chelsea qui, selon Le Parisien, serait prêt à lui offrir 8 M€ pour qu'il dirige les deux mercatos de 2023 (janvier et intersaison), tout en lui promettant une enveloppe globale de 300 M€ ! Le quotidien régional explique que les Londoniens veulent que le Portugais lâche ses autres équipes, ce qui signifie qu'il lui faudrait payer une indemnité au PSG, comme pour le transfert d'un joueur. Echaudé par des relations conflictuelles avec Antero Henrique, Campos va-t-il laisser Christophe Galtier seul dans la capitale après seulement trois mois de cohabitation ?