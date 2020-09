PSG - Mercato : Choupo-Moting confirme les contacts avec Leonardo

Le héros du quart de finale de la Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame (2-1) pourrait finalement prolonger au PSG. Libre après la fin de son contrat avec le club de la capitale, Eric Maxim Choupo-Moting a indiqué que son entourage était en train de négocier avec l'organigramme Rouge et Bleu dans un entretien accordé à beIN Sport. "Pour le moment non il n’y a pas d’accord. Je ne peux rien dire. Mes agents sont en train de travailler. J’ai confiance en eux. Il y a contact mais je ne peux rien dire. Pour le moment, je m’entraîne et j’attends ici depuis la maison."

Après avoir été moqué par certains supporters, le Camerounais avait su tirer son épingle du jeu dans l'effectif pléthorique de Thomas Tuchel. Surtout, son attitude et sa joie de vivre avaient été unanimement louées par le staff technique et ses équipiers. Pour son avenir, il se verrait bien rempiler du côté du Parc des Princes. "Tout le sait que j’aime le PSG. Depuis deux ans, j’aime vraiment mais je ne peux en dire plus."

À la recherche d'un buteur depuis le départ d'Edinson Cavani, le PSG pourrait bien pencher vers une alternative peu onéreuse. Ainsi, Leonardo pourrait consacrer le budget des transferts vers d'autres priorités (défenseur central, latéral droit et un milieu de terrain). À 31 ans, Choupo-Moting pourrait continuer à dépanner encore quelques saisons le Paris Saint-Germain.