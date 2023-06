PSG - Mercato : City tente son va-tout pour détourner Bernardo Silva de Paris et l'Arabie Saoudite

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

La semaine dernière, l'annonce d'une offre démesurée de l'Arabie Saoudite pour Bernardo Silva a achevé les médias anglais et espagnols. Que le royaume s'offre les services de joueurs en pré-retraite, pas de problème. Mais qu'il s'attaque à des éléments en pleine force de l'âge comme le Portugais, tout juste sacré champion d'Europe, là, ce n'était plus possible. Surtout que cette offre venait contrarier les plans du PSG et du FC Barcelone, qui souhaitaient s'attacher ses services, alors que City n'avait pas perdu espoir de le conserver. Depuis, les positions étaient figées, Silva étant tenté par l'aventure saoudienne.