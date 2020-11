PSG - Mercato : comment Paris a dupé le FC Barcelone avec Neymar en 2019

Il en dit de belles, Javier Bordas, en ce moment ! L'ancien dirigeant du FC Barcelone a ainsi révélé qu'à l'été 2017, pour remplacer Neymar, il avait été question de recruter Kylian Mbappé, alors encore à Monaco, mais que son directeur sportif avait préféré Ousmane Dembélé, qu'il estimait plus collectif. Ce mardi, Bordas a évoqué le retour raté de Neymar en Catalogne il y a deux étés. Et révélé que le PSG avait joué un drôle de jeu dans cette histoire…

Le père de Neymar a fait tout capoter

“L’offre qu’ils nous ont faite, c’était 130 millions d’euro plus Jean-Clair Todibo, Ivan Rakitic et le prêt d’un an d’Ousmane Dembélé, a déclaré Bordas à la Cadena Cope. Nous, on proposait 110 millions d’euros plus les deux joueurs cités et le prêt de Dembélé. Au final, tout a capoté. On a été très proche de le faire. C’était pour le recruter et il était tout près de revenir. On a réussi à ce que le PSG nous fasse une offre.”

“En fin de compte cela s’est joué à 20 millions d’euros. Le père de Neymar a dit qu’il était prêt à les mettre, mais au final ça a compliqué l’opération. L’offre qu’on a faite, c’était notre maximum. Dans cette histoire des 20 millions d’euros, on pensait que le PSG allait baisser sa proposition grâce à la pression du clan Neymar. Mais quand le père de Neymar a dit qu’il les mettait, le PSG a alors renoncé à le céder et le Barça ne pouvait pas mettre plus d’argent.”