PSG - Mercato : concurrence, Navas, Donnarumma annonce la couleur !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le propos est clair. Et montre, surtout, que la gardien italien, Gianluigi Donnarumma, récent champion d'Europe, n'est pas venu dans la capitale française pour y faire du tourisme. Oui, le PSG va connaître une sérieuse lutte entre ses deux portiers. Ce qu'a confirmé l'ancien du Milan AC lors d'un entretien accordé à Canal +.

"Le PSG m’a contacté et m’a voulu, et moi je voulais le PSG. La concurrence ne me fait pas peur. Keylor est un gardien exceptionnel mais je suis ici pour jouer. La concurrence fait du bien aux deux, elle me permet de grandir. Je suis venu ici pour jouer et je vais donner le meilleur de moi-même pour être titulaire. Mais il est tout à fait normal qu’il y ait de la concurrence, ça permet de grandir. Il y a toujours de la concurrence dans les grandes équipes, il n’y aura aucun problème. C’est une personne exceptionnelle, on est amis, il n’y aura aucun problème."