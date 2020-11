PSG - Mercato : concurrencé pour Ramos, Leonardo a tenté Guardiola !

Pep Guardiola a prolongé son contrat à Manchester City jusqu’en 2023. Il pourrait s’agir du dernier gros contrat signé par l’entraîneur espagnol... qui a été fortement courtisé avant de signer son nouveau bail chez les Citizens.

The Times et Guillem Balague assurent en effet que le PSG, la Juventus Turin et d'autres formations ont contacté Guardiola et ont formulé des offres, que l’intéressé a repoussées sans ciller. Par ailleurs, le club de la capitale semble aussi mal embarqué dans le dossier Sergio Ramos, qui tarde à prolonger au Real Madrid.

Le média 90min nous informe qu’outre le PSG, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal et Tottenham auraient tous contacté les représentants du capitaine merengue. Pour l’heure, le clan Ramos (34 ans) continue de négocier avec la Maison Blanche mais il a désormais des arguments à faire valoir pour mettre la pression à Florentino Pérez.