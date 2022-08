PSG – Mercato : contact établi avec Marcus Rashford !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le Mercato du PSG est loin d'être fini. D'après L'Equipe, le club de la capitale vise encore un joueur par ligne, et concernant l'attaquant, sa piste prioritaire se nommerait Marcus Rashford. « À l'origine, le premier choix du conseiller portugais était Robert Lewandowski (33 ans), mais l'ex-buteur du Bayern Munich a préféré le FC Barcelone, où il s'est engagé jusqu'en 2026. Les champions de France se sont rabattus sur un profil bien précis, à savoir Marcus Rashford (24 ans) », avance le quotidien ce jeudi soir sur son site internet.

Il n'a plus qu'un an de contrat à MU

Et à L'Equipe de préciser : « Des contacts ont été pris avec l'entourage de l'attaquant de Manchester United, conseillé par ses frères et agents, et les discussions avancent positivement. Celui qui avait éliminé les Parisiens en Ligue des champions sur un penalty dans le temps additionnel en mars 2019 (2-0, 1-3) était déjà suivi par l'ancienne direction sportive parisienne, ce qui a facilité les choses, à commencer par la réflexion de l'intéressé. »

Sous contrat avec les Red Devils jusqu'en juin 2023, l'international anglais (46 sélections, 12 buts) serait intéressé, surtout que MU ne jouera pas la C1 cette saison, mais la position du club anglais reste inconnue... A suivre, donc...