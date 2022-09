PSG - Mercato : coup d'accélérateur dans le dossier Icardi ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Samedi, on relayait sur notre site l'information selon laquelle Mauro Icardi, l'attaquant du PSG, avait passé le week-end à Miami, pendant que ses partenaires évoluaient sur le terrain du FC Nantes. Un déplacement qui avait, bien entendu, occasionné certaines rumeurs avec une possible signature dans le championnat américain.

Il n'en serait rien. Et si l'on se fie au média turc Fanatik, c'est bel et bien à Galatasaray que l'argentin va rebondir. Les discussions entre les deux clubs auraient avancé ces dernières heures et l'attaquant pourrait même s'envoler en direction d'Istanbul dans les prochaines heures.

Le mercato ferme ses portes en fin fie semaine en Turquie. Il ne faut plus traîner.