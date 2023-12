PSG - Mercato : coup d’accélérateur pour la première recrue hivernale !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L’arrivée de la future recrue du PSG se précise grandement. Comme déjà évoqué hier soir, Luis Campos serait actuellement au Brésil afin de négocier l’arrivée de Gabriel Moscardo. RMC Sport ajoute que le club de la capitale va formuler une première offre aux Corinthians. Finalement 25 M€ pour Moscardo ? Le club brésilien aimerait environ 25 millions d’euros et le joueur de 18 ans veut rejoindre le club de la capitale, malgré les sollicitations de Chelsea. Le PSG pourrait acheter celui qui est déjà considéré comme le futur Casemiro et le laisser au Brésil jusqu’à là fin de la saison. ❗️Luis Campos est au Brésil et cible Gabriel Moscardo 🇧🇷

🔹Paris va formuler une première offre aux Corinthians

🔹Le club brésilien aimerait environ 25M€ et GM veut rejoindre Paris

❗️Luis Campos est au Brésil et cible Gabriel Moscardo 🇧🇷

🔹Paris va formuler une première offre aux Corinthians

🔹Le club brésilien aimerait environ 25M€ et GM veut rejoindre Paris

🔹Le PSG pourrait acheter le joueur et le laisser au Brésil jusqu'à là fin de la saison pic.twitter.com/TAfXL31s8R — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 1, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur