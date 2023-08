PSG - Mercato : coup de frein pour Kolo Muani, Ekitike a la clé du dossier !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Si le PSG est toujours très optimiste à l’idée de boucler le deal Randal Kolo Muani avec l’Eintracht Francfort, les Allemands n’ont pas encore donné leur aval, attendant l’offre écrite à 80 M€ bonus inclus… ainsi que d’avancer sur le remplaçant de l’ancien Nantais.

A l’issue du match à Mayence (1-1), le directeur sportif Markus Krösche a été très clair sur l’état du dossier à l’instant t : « La situation n’a pas évolué. Il est vrai que nous sommes trop éloignés l’un de l’autre pour le moment. Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours ». De la langue de bois, on en trouve aussi chez l’entraîneur Dino Toppmöller : « Nous devrons attendre et voir. C’est bien pour nous tous quand le 1er septembre arrivera et qu’une décision sera prise. À Francfort ou vers Paris ».

Ekitike a la clé du dossier « RKM »

Même si les deux deals ne sont officiellement pas liés, L’Equipe et Foot Mercato annonce que le « go » de l’Eintracht dans les prochaines 48 heures dépendra en grande partie de la capacité ou non du club allemand à finaliser la venue de son remplaçant Hugo Ekitike. Au PSG, on pousse l’ancien Rémois en Bundesliga. S’il n’est plus fermé à l’idée de rejoindre Francfort, les positions financières sont pour l’heure trop éloignées. Encore une fois, les fameux gros salaires du PSG posent encore soucis. Ekitike sera-t-il en mesure de passer outre pour un projet excitant ? A Paris, on croise les doigts pour que la réponse soit… favorable.

Paris prépare une nouvelle offre en y incluant Hugo Ekitike. L'attaquant n'est plus si fermé au projet allemand mais les positions financières sont encore trop éloignées. La décision d'Ekitike sera décisive dans le transfert de Kolo Muani https://t.co/hvS4buzpAV — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 27, 2023

