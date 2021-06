PSG - Mercato : coup de frein pour Ramos et en plus deux cadors ont déboulé !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

L’avenir de Sergio Ramos (35 ans) est toujours en suspens. Libre depuis son départ du Real Madrid, Sergio Ramos (35 ans) continue de laisser planer le doute sur son avenir. Dans son édition du jour, L’Équipe fait un point sur le dossier et affirme que la donne a changé depuis une dizaine de jours et que cette piste a pris de l'épaisseur au PSG.

« À ce stade, ce dossier n'est en rien avancé comme celui d'Hakimi, mais Leonardo se penche bel et bien dessus, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Ramos voudrait deux ans de contrat et son salaire est conséquent, 13 M€ à Madrid. Paris serait davantage enclin à lui donner un an peut-être avec une option. C'est parce qu'il voulait prolonger de deux ans au Real qu'il n'y est finalement pas resté. Il a été régulièrement blessé lors de la dernière saison. Un paramètre qui doit interroger les décideurs parisiens. »

City et Chelsea ont appelé Ramos

Si le PSG reste en pole pour Ramos, Eduardo Inda a fait savoir hier soir sur le plateau de l’émission El Chiringuito que Chelsea et Manchester City l’avaient contacté tout récemment ! Le journaliste espagnol Juanfe Sanz, également présent dans le programme, a ajouté que « Ramos n’acceptera de contrat d’un an d’aucune équipe. » Le message est passé.

💥EXCLUSINDA💥



"RAMOS está cada vez más CERCA del PSG.. pero ha recibido LLAMADAS del CITY y del CHELSEA". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/BG5uxjMEvH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 29, 2021