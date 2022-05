PSG - Mercato : coup de froid pour l'arrivée de Pogba !

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Ce mardi, le média italien, TuttoMercatoWeb, a annoncé que Paul Pogba, en fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, et le Paris Saint-Germain seraient proches de trouver un accord pour une arrivée libre cet été.

Mais en réalité, il n'en serait rien. En effet, selon les informations du journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, Paul Pogba ne serait pas proche de signer au PSG à ce jour. Le milieu de terrain français serait bien l'une des cibles du club de la capitale mais ce dernier doit d’abord acter certaines choses et dégraisser son effectif avant de s’activer sur les pistes qu’il souhaite finaliser.

Même si le Paris Saint-Germain est forcement dans le coup, Paul Pogba n'est pas aujourd'hui tout proche du #PSG. Paris doit encore et toujours acter certaines choses, et dégraisser son effectif avant d'avancer plus concrètement sur son #Mercato