PSG - Mercato : coup de théâtre inattendu pour Neymar !

Depuis l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé à l’été dernier, le projet du PSG tournant clairement autour de l’attaquant français et sa mésentente avec lui, ainsi que le climat régnant à Paris, pourrait pousser Neymar Jr à partir. Difficile à accepter pour celui acheté 222 millions à l’été 2017, qui malheureusement n’a pas été à l’auteur des attentes, notamment à cause de ses blessures répétées. Si Neymar n’a pas encore fait de son choix sur son avenir, la porte est-elle ouverte pour un départ et Manchester United mais aussi Chelsea montrent leur intérêt depuis quelques semaines. Erik Ten Hag dit « non » à Neymar En effet, selon SPORTS ZONE, Erik Ten Hag ne veut pas de Neymar à Manchester United. Si un transfert est impossible du point de vue financier, un prêt demeure possible, mais il sera sans l’approbation du coach néerlandais. Neymar pourrait retrouver Casemiro et Antony, qui communiquent très souvent avec l’ancien du Barça. Neymar considérera toutes les possibilités, malgré sa volonté de rester au PSG. En revanche, Chelsea l’attire moins, les blues ne joueront pas la Champions League, la saison prochaine. ⚡️FLASH ZONE ⚽️



Erik Ten Hag ne veut pas de Neymar à Manchester United.



▫️Si un prêt se fait, ce sera sans l’accord du technicien néerlandais qui ne veut pas du brésilien dans l’effectif.



▫️Neymar considérera toutes les possibilités, mais à date il veut toujours rester au… https://t.co/jboOwPjLwu pic.twitter.com/Er4ycLkmQJ — SPORTS ZONE (@SportsZone__) June 4, 2023

Pour résumer Malgré son envie de rester au sein du Paris Saint-Germain, Neymar Jr pourrait être contraint de partir. Manchester United était venu au renseignement, mais le coach néerlandais, Erik Ten Hag, ne veut pas du brésilien dans son effectif.

