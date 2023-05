PSG - Mercato : coup de théâtre monumental pour Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce lundi, le journal L'Équipe a annoncé que Manchester United serait le club le mieux placé pour recruter Neymar cet été et que des discussions auraient déjà débutés entre MU et le PSG pour un possible transfert du Brésilien.

Mais selon les informations de Mark Ogden, les Red Devils ne seraient, en réalité, pas intéressés à l'idée de relancer le joueur formé à Santos. "Manchester United ne recherche pas d'accord pour Neymar. Pas la direction actuelle en tout cas", a fait savoir le journaliste d'ESPN sur son compte Twitter. Reste à savoir qui a raison entre les deux confrères.

Manchester United aren’t pursuing a deal for Neymar. Not the current regime anyway.