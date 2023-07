PSG, OL - Mercato : coup de théâtre dans le dossier Barcola !

Alors que Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez et Cher Ndour ont déjà rejoint le Paris Saint-Germain cet été, le nouvel entraîneur parisien, Luis Enrique, insisterait pour signer également l'ailier droit de l'Olympique Lyonnais, Bradley Bracola.

C'est ce que vient d'annoncer le toujours très bien informé Fabrizio Romano, qui croit savoir que les dirigeants parisiens, qui auraient déjà eu des contacts positifs avec l'international Espoirs français, prévoiraient bientôt de négocier avec leurs homologues lyonnais pour s'attacher les services du joueur de 20 ans. Toujours d'après le journaliste italien, le club rhodanien voudrait conserver sa pépite cet été.

Paris Saint-Germain are now planning to insist on Bradley Barcola deal, he’s one of the names in the list as revealed two weeks ago. 🔴🔵✨



PSG already had positive contacts on player side and will try to negotiate with OL for Barcola soon — while OL still want to keep him. pic.twitter.com/WKowj7p9Up