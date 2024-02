PSG Mercato : coup de théâtre pour Ethan Mbappé au Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ce lundi soir, le journaliste espagnol d'El Chiringuito TV, Eduardo Inda, a annoncé qu'Ethan Mbappé pourrait rejoindre son frère, Kylian, au Real Madrid l'été prochain. C'est le champion du monde 2018 et sa famille qui auraient demandé cela aux dirigeants merengue. Et ces derniers auraient donné leur accord.

"C'est des conneries"

Une rumeur qui a rapidement été démontée par le compte X @PSGInside_Actu. "Je vais être poli. C'est des conneries", a lâché le suiveur du PSG. Et rappelons qu'Ethan Mbappé avait assuré, après que Kylian ait annoncé son départ à Luis Enrique et ses coéquipiers, qu'il serait toujours un joueur du PSG la saison prochaine. "Non, je suis un titi moi, je reste au PSG !", avait lâché le jeune milieu de terrain parisien.

