PSG - Mercato : double coup de théâtre pour Pogba !

Annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain par la presse anglaise, Paul Pogba est le feuilleton de cet été outre manche. L’international français qui arrive en fin de contrat à Manchester United l’année prochaine, pourrait ne pas continuer l’aventure mancunienne. Selon les informations du Daily Mirror, Paul Pogba aurait même refusé une alléchante prolongation de contrat des Red Devils, avec à la clé potentiellement 50 millions de livres sterlings. Avec ce refus de prolongation, Manchester United risque de ne pas conserver le français dès cet été, par crainte de le voir partir gratuitement la saison prochaine.

Une aubaine pour le Paris Saint-Germain ?

Toujours selon les informations du tabloïd, les dirigeants mancuniens seraient prêt à lâcher Paul Pogba si une offre aux alentours des 60 millions d’euros est mise sur la table. Le média anglais rapporte même que le club de la capitale préparerait une offre à hauteur de 52 millions d’euros. Que ce soit à Paris ou ailleurs, l’avenir du français ne semble pas se dessiner à United.

Sur son compte Instagram le champion du monde 2018 a même posté un message pour le moins énigmatique. Partageant des photos de lui en pleine séance de sport, la pioche a mis en description « do or do not, there is no try ». De quoi imiter Neymar lors de son passage du Barça au PSG ? Affaire à suivre...

Paul Pogba posts cryptic message as he prepares for Man Utd exit after snubbing new £50million contract https://t.co/LogpHh8WqN pic.twitter.com/IqViD0MYEX — Mirror Football (@MirrorFootball) July 23, 2021