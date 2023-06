PSG - Mercato : coup de tonnerre pour Ekitike !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Arrivé l’été dernier au Paris Saint-Germain en provenance du Stade de Reims sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Hugo Ekitike a vu son option d’achat être automatiquement levée car le PSG a fini dans les deux premiers au classement de Ligue 1 cette saison. Mais la première année du jeune attaquant français à Paris n’a pas été une franche réussite.

Le PSG montre la sortie à Ekitike

Et l’histoire d’Hugo Ekitike au PSG pourrait même prendre fin dès cet été. Et pour cause, le club de la capitale serait ouvert à un départ de l’ancien Rémois lors du mercato estival et l’aurait même annoncé à son entourage, d’après RMC Sport. Alors que l’idée des dirigeants parisiens seraient d’associer des joueurs complémentaires autour de Kylian Mbappé, Hugo Ekitike ne ferrait donc déjà plus partie des plans du champion de France 2022-2023.

🚨 Après seulement une saison, l’histoire entre Hugo Ekitike et le Paris Saint-Germain pourrait déjà prendre fin. Selon nos informations, le club est ouvert à un départ et l’a expliqué à son entourage. — RMC Sport (@RMCsport) June 6, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Les dirigeants du Paris Saint-Germain serait ouvert à un départ d'Hugo Ekitike, arrivé l'été dernier dans la capitale en provenance du Stade de Reims, et l'aurait même annoncés à son entourage.

Fabien Chorlet

Rédacteur