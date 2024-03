PSG, FC Barcelone Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Kimmich !

Si le PSG ou encore le FC Barcelone lorgnent la situation de Joshua Kimmich (29 ans), sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Bayern Munich, il se peut que Paris comme le Barça renoncent finalement à s’offrir l’international allemand.

En effet, d’après le journaliste transalpin Nicolo Schira, le club bavarois n’a toujours pas renoncé à conserver Kimmich et travaille d’ailleurs en ce sens avec une prolongation de trois saisons assortie d’une revalorisation salariale.

Il y a quelques jours, Max Ebrel, le directeur sportif du Bayern Munich, a confié à DAZN sa volonté d’aboutir à une issue positive après avoir réglé la question du remplacement de Thomas Tuchel en fin de saison : « Je vais m'asseoir avec Kimmich et lui parler. Bien sûr, la question de son futur sera liée à l'identité du futur entraîneur. C'est le point clé, mais dans le meilleur des cas, nous aurons la main pour gérer son avenir en premier ».

#BayernMunich are working to try to extend Joshua #Kimmich’s contract, which expires in 2025. Talks in progress for a new deal with 3-years contract. #transfers