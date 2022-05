PSG - Mercato : coup de tonnerre pour l'avenir de Neymar

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

L'actualité mercati du PSG se concentre autour d'un seul et même joueur depuis des semaines : Kylian Mbappé. Sans que l'on sache, à cette heure, si l'attaquant français prolonge dans le club de la capitale ou décide de rejoindre le Real Madrid. Quant aux autres stars de l'équipe, à savoir Lionel Messi et Neymar, on est également en droit de se demander si d'éventuels coups de tonnerre ne sont pas à attendre. Notamment en raison du divorce évident avec les Ultras qui sifflent les deux hommes.

Pour Neymar, la question serait réglée. En effet, si l'on en croit la correspondante du média brésilien, EM, en France, Isabela Pagliari, le joueur n'a qu'une obsession : la prochaine Coupe du monde au Qatar. Et il restera donc au PSG afin de la préparer dans les meilleures conditions. A suivre...

🚨 « À 100%, Neymar va rester au PSG, il a son contrat et la Coupe du monde en novembre… il reste ! », affirme @isabelapagliari. 🇧🇷🔴🔵 — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 10, 2022

Pour résumer Le milieu de terrain brésilien du PSG, Neymar, sifflé par une grande partie des Ultras parisiens depuis des semaines, restera-t-il au sein du club de la capitale la saison prochaine ? Il semble que le joueur ne se pose pas la moindre question.

Benjamin Danet

Rédacteur