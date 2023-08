PSG - Mercato : coup de tonnerre pour l'avenir de Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

On ne l'avait pas vu venir, celle-là ! Selon L'Equipe, Neymar aurait informé les dirigeants du PSG hier soir qu'il comptait partir cet été ! Il lui reste encore deux ans de contrat et vu son salaire colossal ainsi que ses antécédents au niveau des blessures, il lui sera bien difficile de trouver preneur, à part peut-être en Premier League. En tout cas, le FC Barcelone a déjà fait savoir qu'il n'était pas intéressé, alors que c'est la destination privilégiée du Brésilien. Les Blaugranas n'ont pas les moyens de s'offrir ses services et Xavi ne veut pas déstabiliser son vestiaire avec un joueur parfois difficile à gérer.

Une volonté qui s'explique aisément...

Si on n'avait pas vu venir cette décision de Neymar, elle peut toutefois aisément s'expliquer. Tout d'abord, le Brésilien a vu partir cet été un Lionel Messi dont il était très proche. En outre, il a toujours en travers de la gorge la descente de supporters parisiens à son domicile au printemps, au plus fort de la contestation contre la direction et l'équipe. Enfin, il n'a sans doute guère apprécié d'apprendre au début du mercato que Luis Campos essayait de se débarrasser de lui. Autant d'éléments qui rendent plus compréhensibles sa décision. Mais en 2019, le milieu offensif avait déjà voulu aller voir ailleurs, déjà il avait voulu retourner à Barcelone, et il était finalement resté...

