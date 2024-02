PSG Mercato : coups de tonnerre dans les dossiers Osimhen et Rafael Leão !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Il est deux noms qui reviennent avec insistance au sujet du mercato du PSG : Rafael Leao et Victor Osimhen. Deux attaquants rares, certes, mais qui ont pour inconvénients, tout de même, d'être onéreux puisque les deux clubs italiens du Milan Ac (Leao) et Naples (Osimhen) ont fixé des clauses de départ à plus de 100 millions d'euros.

Osimhen bourreau de Kolo Muani ?

Autre certitude, qui n'était jusque-là qu'une rumeur, le club de la capitale a bel et bien l'intention de faire confiance dans l'avenir à Bradley Barcola, arrivé l'été dernier de l'OL. De là à dire que Paris ne recrutera personne en pointe, il y a sans doute un pas à ne pas franchir. De son côté, le journaliste de RMC Sport Florent Gautreau laisse entendre que l'arrivée d'Oshimen pourrait être fatale à Randal Kolo Muani.

✅⚡️ Comme révélé par nos soins et désormais confirmé par @FabriceHawkins de @RMCsport : le PSG est très satisfait de Bradley Barcola et ne souhaite pas entraver sa progression.



La piste Leao ne fait donc pas l’unanimité en interne… loin de là selon nos échos d’ailleurs. https://t.co/3bOBCr4USc — SPORTS ZONE (@SportsZone__) February 28, 2024

