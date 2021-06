PSG - Mercato : coup de tonnerre pour l'avenir de Marco Verratti ?

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Thomas Tuchel pourrait jouer un mauvais tour à son ancien club, le Paris Saint-Germain. En effet, le manager de Chelsea aurait réclamé à sa direction l’arrivée du milieu de terrain parisien, Marco Verratti, cet été. Arrivé à l'été 2012 dans la capitale française, l'Italien est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG.

"Verratti à Chelsea, peut-être"

Lancer le diaporama

PSG - Mercato : les pistes des Parisiens pour l'été 2021 +26

Marco Verratti Credit Photo - Icon Sport

Et la possibilité que Marco Verratti, qui s'apprête à disputer l'Euro 2021 avec l'Italie, soit tenté par un transfert chez les Blues n'a pas été écarté par le journaliste d'Eurosport UK, Dean Jones. "Attention à Marco Verratti. Le PSG est en train de faire des affaires intéressantes, donc Verratti à Chelsea, peut-être", a-t-il lâché pour The Done Deal Show. Chez le récent champion d'Europe, "Petit Hibou" pourrait retrouver son ancien coéquipier et capitaine, Thiago Silva.