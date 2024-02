PSG Mercato : coup dur dans le dossier Arda Güler (Real Madrid)

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Arda Güler commence à trouver le temps long au Real Madrid. Après avoir disputé 15 petites minutes lors de la démonstration merengue contre Gérone, samedi au Bernabeu (4-0), le prodige turc se pose de réelles questions sur son avenir. Le fait d’être déjà très courtisé en vue du prochain mercato estival devrait aider à regagner de la confiance.

Milan, option privilégiée pour Güler ?

En plus du PSG, dont un intérêt a fuité en début de week-end, Sport avance que trois clubs se sont déjà manifestés : Tottenham, Leverkusen et l’AC Milan. Les clubs anglais et allemand sont très intéressés et ils l’ont déjà fait savoir à leurs homologues espagnols. De son côté, le Real Madrid veut avant tout que Güler puisse avoir du temps de jeu, et l’option milanaise, où Brahim Diaz a évolué avant de revenir, plairait déjà beaucoup aux dirigeants merengue...

