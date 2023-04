PSG - Mercato : coup dur pour Paris dans les dossiers Bellingham et Osimhen !

Liverpool a lâché le dossier Bellingham, c’est en tout cas ce qu’a annoncé le journaliste Fabrizio Romano sur Twitter. En effet, malgré l’intérêt de Jurgen Klopp pour le joueur, les sommes demandées sont jugées trop élevées, et l’entraîneur allemand préfèrerait étaler cette somme sur deux ou trois joueurs. Jude Bellingham lui, prioriserait un transfert au Real Madrid cet été, et aurait dit non à Chelsea, au PSG, et à Manchester City.

Le PSG qui aurait fait d’Osimhen sa priorité pour l’été, s’apprêterait à prendre un rateau supplémentaire avec l’attaquant nigérien, qui verrait d’un bon œil de poser valise en Bavière. Orphelin de Robert Lewandowski, le Bayern Munich pourrait profiter de la forme de Victor Osimhen, pour recruter un des meilleurs 9 du moment. Reste à savoir s’ils voudront dépenser les liquidités demandées par Naples.

Liverpool have cooled their interest in Jude Bellingham — as reported by UK media tonight. No bid as Liverpool will no longer work on this deal at current conditions. 🚨🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Package worth more than £130m now considered too expensive.#LFC will sign 2/3 midfielders in any case. pic.twitter.com/Ek7DvSevlx