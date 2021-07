PSG - Mercato : coup dur pour Paul Pogba

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L’avenir de Paul Pogba est encore l’un des grands feuilletons du mercato. En fin de contrat en juin 2022 avec Manchester United, le milieu de terrain français est annoncé de plus en plus proche du Paris Saint-Germain, qui a déjà recruté Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma.

Paul Pogba bientôt prolonger ?

Mais selon les informations de Todo Fichajes, Paul Pogba ne devrait pas quitter les Red Devils cet été et devrait prolonger son contrat de quatre saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2026.

Cette prolongation de contrat serait assortie d'une revalorisation salariale. "La Pioche" devrait ainsi toucher 22 millions d'euros nets par an.