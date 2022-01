PSG - Mercato : coup d’accélérateur pour Pogba et Zidane, attendus avant le Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Paul Pogba (28 ans) se rapproche du PSG. Puisqu’il ne va sans doute pas prolonger à l'issue de son contrat cet été, l'ancien milieu de terrain de la Juventus Turin serait déjà en discussions avec des clubs européens et plus particulièrement celui de la capitale. The Times a fait cette révélation dimanche en rappelant ses relations fraîches avec Ralf Rangnick, arrivé sur le banc fin novembre et avec qui la mayonnaise a du mal à prendre.

Eduardo Inda est allé plus loin cette nuit. Sur le plateau d’El Chiringuito, le spécialiste des transferts a affirmé que le PSG faisait le forcing pour recruter Pogba dès le mercato hivernal ! Ce n’est pas tout puisque les dirigeants qataris feraient aussi pression pour que Zinédine Zidane rejoigne également les rangs parisiens avant la double confrontation contre le Real Madrid en Ligue des champions (15 février-9 mars).

Absent depuis début novembre en raison d'une blessure à la cuisse survenue lors du rassemblement avec l'équipe de France, le milieu de Manchester United a subi une rechute et ne devrait pas jouer avant le mois de février. De peu, le timing pourrait donc coller.

⚠️¡EXCLUSINDA!⚠️



👉 #INDA: "El PSG está PRESIONANDO a ZIDANE para ficharle antes de medirse al REAL MADRID" #ChiringuitoInda pic.twitter.com/zqwPcFGhYF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 11, 2022