PSG - Mercato : coups de tonnerre pour Osimhen, Kane et Kolo Muani !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le PSG a reçu plusieurs coups de massue au sujet du mercato, dans le domaine offensif. Le premier se nomme Randal Kolo Muani. Selon Bruno Salomon, cette piste est enterrée. « Pour le dossier Randal Kolo Muani, sauf retournement de situation l'attaquant ne viendra pas, a teeté le journaliste de France Bleu hier soir. Selon nos infos, le Psg a fermé la porte des négociations. Une source proche dossier nous indique "Il n est plus dans la course. C est fini !" »

Un dernier espoir pour Kane ?

Ce serait également fini pour Victor Osimhen après la déclaration lourde de sens de son nouvel entraîneur Rudi Garcia. « J’ai déjà discuté avec Osimhen. Je ne sais pas ce qu’il dit sur les réseaux sociaux, je n’y vais pas souvent. Mais s’il a déclaré sa flamme à Napoli je peux vous assurer qu’il va rester. Il est content avec nous, il veut faire de grandes choses », a-t-il affirmé en conférence de presse.

Devant ces échecs retentissants, le PSG garde espoir pour Harry Kane. Selon L’Équipe, le club de la capitale surveille avec attention les prochaines évolutions et ne se privera pas d’attaquer dans le cas où le capitaine des Three Lions n’aurait pas prolongé à Tottenham. De là à ce qu’il soit séduit par un avenir en France...

Pour le dossier Randal Kolo Muani, sauf retournement de situation l'attaquant ne viendra pas. Selon nos infos, le Psg a fermé la porte des négociationns. Une source proche dossier nous indique "Il n est plus dans la course. C est fini !" @francebleuparis #fbsport #mercato — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) July 15, 2023

Podcast Men's Up Life